Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Новый руководитель Ингушетии завел аккаунт в Instagram

Политика » Власть print

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов стал пользователем соцсети Instagram и завел в ней личный аккаунт kalimatov_ma.


Врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов

К настоящему моменту на страницу руководителя региона уже подписались 18, 5 тыс. человек. В его администрации "Интерфаксу" заявили, что Калиматов намерен поддерживать связь с местными жителями, принимать их обращения и  реагировать на них.

Пока в аккаунте только несколько публикаций: о назначении врио главы РИ, о встрече с полпредом президента в СКФО Александром Матовниковым и др.

Напомним, в конце июня Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил врио главы республики Калиматова, который ранее был прокурором региона. Евкуров, покинув пост, удалил свои страницы в соцсетях.

Ранее сегодня "Правда.ру" сообщала, что Калиматов уволил 7 из девяти советников, назначенных его предшественником. Их имена не обнародованы, известно лишь, что они курировали различные направления, в том числе экономику и социальную сферу.

Источник превью: официальный сайт Ингушетии

Читайте также:

Врио главы Ингушетии представили депутатам

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы соцсети ингушетия губернаторы
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Синдром Гарднера: симптомы, профилактика
Военные новости
Подводник сомневается в версии Минобороны о причинах гибели "Лошарика"
Собаки
Как отучить собаку лаять
Новости Все >
Мурманский губернатор перенес отчет о работе из-за ЧП с подводниками
ЦИК не нашел в петиции по выборам в Мосгордуму оснований для проверок
Футболист Дядюн ушел из "Балтики" и подписал контракт с "Химками"
Drive: армия США упоминала "Лошарик" в своем докладе 2016 года
Путин потребовал принять все законы по нацпроектам в весеннюю сессию
Медведев вышел в третий круг Уимблдона
Новый руководитель Ингушетии завел аккаунт в Instagram
Пьяный якутский депутат избил сотрудника полиции лопатой
Латвия сочла безопасным строящийся у ее границ радиоактивный могильник
Сноубордист Вик Уайлд продолжит выступать за сборную России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Симптомы нехватки магния в организме

На протяжение дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.

Симптомы нехватки магния в организме
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Теннис. Новости
На вечеринке теннисистки Левашовой умер 17-летний спортсмен
Новости Грузии
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России

Певица поддержала митингующих в Тбилиси, которые ежедневно собираются у здания парламента Грузии.

Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Прибалтика
Литва откроет "школу Абвера" в Клайпедском госуниверситете
Новости Украины
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате

1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.

14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Власть
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Новости Красноярска
Губернатор увидел у жителей залитого Канска желание "качнуть права"
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Руслан Веснянко Грузинский майдан пошел по украинскому сценарию Руслан Веснянко Любовь Степушова 10 государств ЕС: в Германии и Франции нет демократии Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев
Комментарии
Минздрав: россиянки чаще всего умирают от новообразований
Голикова назвала катастрофическими темпы потери населения России
Путин потребовал принять все законы по нацпроектам в весеннюю сессию
Как и почему растут чиновничьи аппараты
Подводник сомневается в версии Минобороны о причинах гибели "Лошарика"
Пьяный якутский депутат избил сотрудника полиции лопатой
Подводник сомневается в версии Минобороны о причинах гибели "Лошарика"
ВКС России испытали новую противоракету
В Национальной мясной ассоциации опровергли повышение цен на мясо
Как и почему растут чиновничьи аппараты
Подводник сомневается в версии Минобороны о причинах гибели "Лошарика"
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Соболь угрожала Федермессер компроматом, полученным от Ходорковского
ВКС России испытали новую противоракету
Минсельхоз: Индия полностью отказалась от российской продукции
Депутат из России погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии
Депутат из России погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии
На Украине планируют разблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте"
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Голикова назвала катастрофическими темпы потери населения России
Депутат Рады предложила защитить украинский язык от мата
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ