Новый руководитель Ингушетии завел аккаунт в Instagram

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов стал пользователем соцсети Instagram и завел в ней личный аккаунт kalimatov_ma.



Врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов

К настоящему моменту на страницу руководителя региона уже подписались 18, 5 тыс. человек. В его администрации "Интерфаксу" заявили, что Калиматов намерен поддерживать связь с местными жителями, принимать их обращения и реагировать на них.

Пока в аккаунте только несколько публикаций: о назначении врио главы РИ, о встрече с полпредом президента в СКФО Александром Матовниковым и др.

Напомним, в конце июня Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил врио главы республики Калиматова, который ранее был прокурором региона. Евкуров, покинув пост, удалил свои страницы в соцсетях.

Ранее сегодня "Правда.ру" сообщала, что Калиматов уволил 7 из девяти советников, назначенных его предшественником. Их имена не обнародованы, известно лишь, что они курировали различные направления, в том числе экономику и социальную сферу.

Источник превью: официальный сайт Ингушетии

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