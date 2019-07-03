Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов стал пользователем соцсети Instagram и завел в ней личный аккаунт kalimatov_ma.
К настоящему моменту на страницу руководителя региона уже подписались 18, 5 тыс. человек. В его администрации "Интерфаксу" заявили, что Калиматов намерен поддерживать связь с местными жителями, принимать их обращения и реагировать на них.
Пока в аккаунте только несколько публикаций: о назначении врио главы РИ, о встрече с полпредом президента в СКФО Александром Матовниковым и др.
Напомним, в конце июня Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил врио главы республики Калиматова, который ранее был прокурором региона. Евкуров, покинув пост, удалил свои страницы в соцсетях.
Ранее сегодня "Правда.ру" сообщала, что Калиматов уволил 7 из девяти советников, назначенных его предшественником. Их имена не обнародованы, известно лишь, что они курировали различные направления, в том числе экономику и социальную сферу.
Источник превью: официальный сайт Ингушетии
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