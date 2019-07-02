Шерин: у людей специально вырабатывают недоверие к выборам

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин, баллотирующийся на пост главы Липецкой области, заявил, что у россиян специально вырабатывают недоверие к выборам, чтобы они на них не ходили.



Выборы-2018: в большинстве регионов победили действующие губернаторы

По его словам, власть будет всячески стараться, чтобы не пропустить на выборы кандидатов, представляющих для нее опасность. Самое главное - делать так, чтобы гражданам "ходить на выборы было противно", сказал парламентарий Regions.ru.

Он отметил, что люди не захотят идти на выборы, на которых им предлагают поставных кандидатов. В итоге голосовать по указке за действующую власть придут только бюджетники, добавил депутат.

Он также выразил убеждение, что региональные власти будут стараться, чтобы губернаторские выборы прошли в один тур. Если в каких-то субъектах РФ и назначат второй, то лишь а качестве "показателя демократии", заключил он.

Источник превью: сайт Госдумы

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