В Кремле допускают возможность вторых туров выборов в трех регионах

Вторые туры выборов губернаторов могут пройти в трех регионах, в которых не меняли глав перед избирательной кампанией.



Единый день голосования в России. Где проходят выборы

Речь идет о Ставропольском крае, а также о Вологодской и Волгоградской областях. Об этом заявили источники "Дождя" в Кремле и "Единой России". По их словам, в данных субъектах РФ жители устали от действующих руководителей.

Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах. Только в трех из них главы идут на новый срок. Директор близкого к Кремлю фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский отметил, что в таких случаях традиционно губернаторы находятся в зоне риска, поскольку за время работы успели накопить антирейтинг.

Политолог Александр Пожалов считает, что второй тур возможен не только в трех указанных субъектах. По его мнению, сложные в этом отношении также Сахалин, Санкт-Петербург, Липецкая область и Алтай.

Источник превью: Правда.ру

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