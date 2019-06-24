Прокуратура выявила нарушения в работе экс-мэра Челябинска по саммитам ШОС и БРИКС

Работа администрации Челябинска по подготовке его к саммитам ШОС и БРИКС признана прокуратурой недостаточной. Предписание выдано Владимиру Елистратову, который сегодня ушел в отставку с поста мэра.



В Челябинске горит недостроенный конгресс-холл, который строят к саммиту ШОС и БРИКС

Речь идет о демонтаже незаконных рекламных конструкций, ремонте расположенных на гостевых маршрутах зданий. Прокуратура требует устранить эти нарушения, а виновных наказать.

Указанные выше саммиты пройдут в Челябинске в следующем году. Они обойдутся в 40 - 50 млрд рублей.

Напомним, заявление Елистратова об уходе в отставку одобрили депутаты гордумы. Врио главы Челябинска назначена Наталья Котова, которая была первым заместителем.

Инициатором отставки был врио губернатора области Алексей Текслер. Он объяснил свое решение тем, у жителей города нет доверия к мэру. Елистратов - человек "из прежней команды", сказал чиновник, полного взаимопонимания у них не было.

Источник превью: прокуратура ХМАО

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