В Челябинске предлагают вернуть прямые выборы мэра

Депутат Челябинской гордумы от КПРФ Константин Нациевский предлагает вернуть в городе прямые выборы мэра. По словам народного избранника, он уверен, что его поддержат сотни тысяч жителей региона, ранее это показали соцопросы.



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Процедура возврата прямых выборов будет достаточно продолжительной, добавил депутат. Инициативу должна одобрить гордума, потом она поступит на рассмотрение областного Заксобрания.

Сейчас градоначальник выбирается депутатами. Врио губернатора Алексей Текслер считает такую систему неэффективной. Он дал райсоветам четыре года, чтобы доказать обратное. Такая система работает только в Челябинске, Махачкале и Самаре.

Прямые выборы отменили в 2010 году по решению экс-мэра Михаила Юревича, которого назначили главой региона.

Инициативу о возвращении прямых выборов мэра рассмотрят на ближайшей сессии 17 июня.

Добавим, Текслер намерен баллотироваться в губернаторы области самовыдвиженцем. О желании участвовать в голосовании объявили также Александр Щербаков от "Яблока" и общественный активист Александр Лебедев.

Фото превью: Pravda.ru

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