Более 1 млн вопросов поступило на прямую линию с Путиным

Более 1 млн вопросов уже поступило на прямую линию с Владимиром Путиным. Из них 616,5 тыс. задали по телефону, кроме того граждане прислали 291,3 тыс. смс-сообщений.



«Прямая линия»: названы самые популярные темы

Напомним, прямая линия начнется завтра в полдень. Задать вопрос можно по телефону, с помощью СМС или ММС, а также через сайт москва-путину.рф, приложение, соцсети. У пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live" будет возможность выйти на связь со своими обращениями непосредственно во время прямого эфира.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что мероприятие пройдет в классическом формате, президент будет находиться в студии, расположенной в Гостином дворе. Оттуда он сможет, если будет такая необходимость, связываться в главами регионов и министрами.

Назвать темы, которым Путин планирует уделить наиболее пристальное внимание, представитель Кремля отказался.

Источник превью: сайт Кремля

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