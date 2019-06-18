Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая состоится в ближайший четверг, будет иметь классический формат, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер при возникшей необходимости сможет выходить на связь с главами регионов и министрами. Главная задача - ответить на максимальное число вопросов граждан.
В настоящее время Путин находится в Москве, он тщательно готовится к мероприятию: изучает различные справочные материалы, по необходимости связывается с главами органов власти, проводит совещания, просматривает поступившие вопросы. Песков отметил, что глава государства посвятит подготовке вторник и среду, хотя в его графике есть несколько запланированных мероприятий.
Назвать темы, которым будет уделено особое внимание, представитель Кремля отказался.
Напомним, прямая линия начнется в полдень 20 июня. Путин по традиции будет общаться с гражданами из студии в Гостином дворе.
Источник превью: сайт Кремля
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