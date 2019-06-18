Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая состоится в ближайший четверг, будет иметь классический формат, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



Более 600 тысяч обращений направлено Владимиру Путину перед «прямой линией»

По его словам, российский лидер при возникшей необходимости сможет выходить на связь с главами регионов и министрами. Главная задача - ответить на максимальное число вопросов граждан.

В настоящее время Путин находится в Москве, он тщательно готовится к мероприятию: изучает различные справочные материалы, по необходимости связывается с главами органов власти, проводит совещания, просматривает поступившие вопросы. Песков отметил, что глава государства посвятит подготовке вторник и среду, хотя в его графике есть несколько запланированных мероприятий.

Назвать темы, которым будет уделено особое внимание, представитель Кремля отказался.

Напомним, прямая линия начнется в полдень 20 июня. Путин по традиции будет общаться с гражданами из студии в Гостином дворе.

Источник превью: сайт Кремля

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