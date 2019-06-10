Матвиенко предложила критерий оценки эффективности работы губернаторов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала критерий, который, по ее мнению, необходимо ввести в нашей стране для оценки работы губернаторов. Речь идет о привлечении инвесторов в регион на современных платформах.



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Что конкретно следует понимать под современными платформами, Матвиенко не уточнила. Она указала, что критерии обязательно должны учитывать, как работу главы региона оценивают граждане.

Спикер добавила, что главным экзаменом для губернатора являются выборы, но они проходят только один раз в пятилетку. Между тем давать оценку руководителям регионов надо каждый год, чтобы они все время повышали эффективность своей работы, заключила спикер.

Напомним, весной российский лидер Владимир Путин подписал документ об оценке эффективности работы глав регионов по 15 показателям. Первым пунктом в этот списке идет доверие к власти и лично к президенту, далее - различные экономические и демографические показатели.

Сообщалось, что увольнять губернаторов за невыполнение новых показателей эффективности не будут.

Источник превью: сайт Совета Федерации

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