Зюганов: скандал с хакасским чиновником показывает "особенности" партии власти

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что скандал вокруг чиновника из Хакасии ярко проявляет особенности партии власти. "Так они относятся к журналистам, так они относятся и к народу", - написал он на своей странице в Twitter.



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Напомним, инцидент ранее был показан в эфире "России-24". На видео глава Ширинского района республики, член "Единой России" Сергей Зайцев с ругательствами нападает на журналиста и бросает его на пол. Сотрудник телеканала просил объяснить, почему местные жители, потерявшие дома во время пожаров четыре года назад, получили непригодное жилье.

Зайцев в интервью СМИ обвинил журналиста в провокации. Инцидент он назвал акцией, которая была спланирована: трое мужчин без предупреждения ворвались в его кабинет в нерабочее время, оскорбили, обозвали коррупционером. По словам главы района, он хотел вытолкать журналиста из помещения, но тот намеренно упал, причем "очень искусно".

Сотрудники СК начали проверку по факту нападения. Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко извинился и пообещал, что в отношении Зайцева решение будет вынесено в ближайшее время. Поверку начали и в местном отделении "ЕР".

Член Совета Федерации Алексей Пушков написал на своей странице в Twitter, что у этого скандала обязательно будет продолжение, причем не очень приятное для "прославившегося" чиновника.

Фото: Pravda.ru

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