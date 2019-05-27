Чиновник из Хакасии, напавший на журналиста, обвинил его в провокации

Глава Ширинского района Хакасии, член "Единой России" Сергей Зайцев обвинил в провокации сотрудника телеканала "Россия 24", на которого он напал. Он назвал произошедшее спланированной акцией.



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По словам чиновника, он подаст заявление в Следственный комитет. Зайцев добавил, что без согласования трое мужчин ворвались в его кабинет в нерабочее время и обозвали коррупционером с криминальным прошлым, который не может занимать такой пост. Глава района также заявил, что просто хотел выставить журналиста из кабинета, и тот "очень искусно" упал сам.

Скандальный инцидент был показан в эфире "России 24". На видео Зайцев, ругаясь, нападает на журналиста, валит его на пол, после чего последнего выталкивают из помещения.

Сотрудник канала просил рассказать о том, почему погорельцы, потерявшие жилье во время пожаров в 2015 году, получили непригодные дома. Напомним, глава района был осужден за халатность, но освобожден по амнистии, объявленной к 70-летию Победы.

Следователи уже приступили к проверке по факту нападения на журналиста. Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился "за безобразную сцену" и пообещал, что в отношении Зайцева решение будет вынесено в ближайшее время. Поверку начали и в хакасском отделении "ЕР".

Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что эта история будет иметь продолжение, причём не самое приятное для "прославившегося" главы района.

Фото: Pravda.ru

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