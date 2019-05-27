Чиновник из Хакасии, напавший на журналиста, обвинил его в провокации

Глава Ширинского района Хакасии, член "Единой России" Сергей Зайцев обвинил в провокации сотрудника телеканала "Россия 24", на которого он напал. Он назвал произошедшее спланированной акцией.
По словам чиновника, он подаст заявление в Следственный комитет. Зайцев добавил, что без согласования трое мужчин ворвались в его кабинет в нерабочее время и обозвали коррупционером с криминальным прошлым, который не может занимать такой пост. Глава района также заявил, что просто хотел выставить журналиста из кабинета, и тот "очень искусно" упал сам.
Скандальный инцидент был показан в эфире "России 24". На видео Зайцев, ругаясь, нападает на журналиста, валит его на пол, после чего последнего выталкивают из помещения.
Сотрудник канала просил рассказать о том, почему погорельцы, потерявшие жилье во время пожаров в 2015 году, получили непригодные дома. Напомним, глава района был осужден за халатность, но освобожден по амнистии, объявленной к 70-летию Победы.
Следователи уже приступили к проверке по факту нападения на журналиста. Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился "за безобразную сцену" и пообещал, что в отношении Зайцева решение будет вынесено в ближайшее время. Поверку начали и в хакасском отделении "ЕР".
Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что эта история будет иметь продолжение, причём не самое приятное для "прославившегося" главы района.
Фото: Pravda.ru
Читайте также:
Кабмин не поддержал идею штрафов для оскорбляющих граждан чиновников
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
В собственности непосредственно чиновника находятся два земельных участка, жилой дом, нежилое здание, квартира, два снегохода и два прицепа.
О выборах в Европарламент и их влиянии на политику Евросоюза, в частности на отношения с Россией, "Правде.Ру" рассказал эксперт.