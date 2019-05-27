СК РФ начал проверку в отношении чиновника, напавшего на журналиста "России-24"

Следственный комитет РФ начал проверку в отношении главы Ширинского района республики Хакасия Сергея Зайцева.



СК РФ начал проверку в отношении чиновника, напавшего на журналиста "России-24"

Напомним, что во время интервью каналу "Россия-24" Зайцев напал на журналиста. Подчиненные главы Ширинского района в этот момент закрывали руками видеокамеру.

Сергей Зайцев же, что примечательно, виноватым себя не считает. Народный избранник заявил, что лишь хотел вытворить журналиста из кабинета, а тот упал. Представитель СМИ, по словам Зайцева, упал "искусно".

"Видно, что в этих вопросах опытный", — заявил он.

Отметим, что журналисты пытались узнать у Сергея Зайцева, почему погорельцы Ширинского района проживают в непригодных домах. Однако в драку глава района полез после того, как представитель СМИ спросил его о полигоне ТБО, участок под который Зайцев продал своему адвокату, и теперь властям приходится арендовать эту землю у юриста.