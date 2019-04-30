Главный кандидат на пост мэра Улан-Удэ открестился от "Единой России"

Известного в Бурятии единоросса Игоря Шутенкова долгое время называли самым перспективным кандидатом от партии власти. Сегодня он заявил, что намерен бороться за кресло мэра как самовыдвиженец.



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После того, как в конце 2018 года региональные парламентарии вернули республиканской столице прямые выборы мэра, в регионе развернулась масштабная политическая борьба. За должностью городского главы уже выстраивается очередь.

На фоне значительного падения рейтинга партии "Единая Россия", отстающей в Бурятии, например, от КПРФ, на 15%, все значимые региональные политики начали стремительно открещиваться от связей с некогда влиятельным институтом власти. Решение Шутенкова, лишь иллюстрирует эту тенденцию.

Выборы мэра состоятся в Улан-Уде впервые за 11 лет. Проработавший большую часть этого срока предыдущий глава в феврале текущего года взял самоотвод.

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