Тысячи тонн вредных веществ попадают в Байкал через реку Селенга

Байкальский институт природопользования Сибирского отделения РАН сообщил об угрозе экологии Байкала, возникшей в связи с огромным объемом канализационных стоков, поступающих в его главный приток — реку Селенга.

По оценке ученых, за последние 10 лет очистные сооружения Улан-Удэ выбросили в Селенгу на 15 тысяч тонн нитратов и нитритов больше, чем допускается нормативами.

"Каждый день в Селенгу с правобережных очистных поступает примерно 56 млн литров канализационных стоков, в которых концентрация аммония по сравнению с нормами для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения превышена в 21,3 раза, нитратов — в 2,8 раза, нитритов — в 48,8 раза", — говорится в справке, подготовленной специалистами института для Минприроды РФ.

Как ни странно, но препятствием для улучшения очистки воды в институте считают завышенные требования по качеству очищаемой воды, содержащиеся в приказе Минприроды. Из-за этих невыполнимых требований потенциальные подрядчики не берутся за проектирование и строительство новых очистных сооружений на Байкальской природной территории, хотя правительство выделять средства на эти объекты.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что суд запретил китайской компании строительство завода по розливу питьевой воды на Байкале.

Источник фото: wikimedia.org

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