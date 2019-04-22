В Кремле не хотят поздравлять Зеленского раньше времени

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин воздержался от поздравлений в адрес Зеленского, поскольку будет судить о нем по его поступкам.
"Еще рано говорить о каких-либо поздравления от Владимира Путин в адрес Зеленского, а также об их возможном взаимодействии. Судить о Владимире Зеленском как о главе государства можно будет по итогам его действий", - пояснил позицию Кремля журналистам Дмитрий Песков.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с украинским экспертом Николаем Михальченко, который назвал возможный сценарий взаимодействия России и Украины после избрания Зеленского президентом.
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