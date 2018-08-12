Шойгу предложил ФРГ вспомнить историю, а потом предлагать диалог с РФ с позиции силы

ФРГ должна заглянуть в учебник по истории, а потом предлагать вести с РФ диалог с позиции силы. С таким заявлением выступил глава Минобороны Сергей Шойгу, комментируя слова германской коллеги Урсулы фон дер Ляйен.

Шойгу убежден, что после всех деяний ХХ века, после того, что "Германия сделала в нашей стране", ей не "еще лет 200" не стоит говорить ничего подобного.

Развивая мысль о действиях с позиции силы, министр вновь предложил обратиться к прошлому. Для тех же, кто не любит читать, глава ведомства предложил альтернативу: пообщаться со старшим поколением, которое на своем опыте познало, что значит, разговаривать с Москвой с позиции силы.

Напомним, министр обороны ФРГ, беседуя с журналистами Bild сказала, что глава Кремля Владимир Путин не способен оценить снисходительность. Фон дер Ляйен заявила, что стоит продолжать давить на Россию санкциями, только это способно заставить страну исполнить минские договоренности. Политик также подчеркнула, так как РФ встала на сторону сирийского президента Башара Асада, то "важно, чтобы мы были готовы занять позицию единства и силы во время диалога с Москвой".

Ранее "Правда.Ру" транслировала мнение фон дер Ляйен по поводу того, как РФ отреагирует на первую волну санкций со стороны Европы: "Россия небогатая страна и больше двух-трех лет с санкциями не протянет".

Источник фото: mil.ru

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