Запасной трон: как Тулеев останется губернатором после отставки

Бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев, несмотря на отставку, по прежнему носит почетное звание "Народный губернатор". Это закон, который на сегодня действует, сообщает РИА Новости.

Фото: http://archive.government.ru

Тулееву устанавливается ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей без учета НДФЛ. Также ему предоставляется помощник для осуществления общественной деятельности, а в здании органа исполнительной власти Кемеровской области он получит отдельное служебное помещение с мебелью, оргтехникой и компьютером, подключенным к сети и ко всем имеющимся правовым базам и государственным информационным системам.

Тулееву и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование, находящееся в собственности Кемеровской области охраняемое жилое помещение в селе Мазурово.

Обсуждением льгот, положенных Тулееву после отставки, коллегия областной администрации еще не занималась.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что считает уход в отставку "правильным, осознанным, единственно верным решением". Об этом он заявил в видеообращении на YouTube.

Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке через Сеть.

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя", — сказал Тулеев.

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