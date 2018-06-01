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Источник Правда.Ру

США официально объявили ЕС и Канаде торговую войну

Политика

С 1 июня вступают в силу пошлины на импорт стали и алюминия, которые США ввели против своих ближайших партнеров. Это Мексика, ЕС и Канада.

США официально объявили ЕС и Канаде торговую войну. 387576.jpeg
Фото:Fotodom.ru/Rex Features

Сталь, которую ввозят из этих стран, будет облагаться 25%-й ставкой, 10%-ной - алюминий. "Мы рассчитываем на продолжение переговоров как с Канадой и Мексикой, так и с Еврокомиссией, потому что есть и другие вопросы, которые нам необходимо решить" - заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Санкции должны были ввести еще в конце марта. Но тогда для ряда стран объявили отсрочку до 1 июня. Соглашение подписали только с Южной Кореей, Австралией, Аргентиной и Бразилией, и отдельно с Австралией и Аргентиной по алюминию. 

Эксперты считают, что такие меры обернуться большими экономическими проблемами для всех участников торговой войны. ЕС не собирается оставаться в стороне и применит ответные санкции. Список контрмер уже подготовила Канада.

США требуют от стран Евросоюза запретить строительство "Северного потока-2" на своей территории. В этом случае пошлины смягчат. Ранее "Правда.ру"» писала о том, что недавно Трамп потребовал от Меркель не поддерживать проект. Но глава министерства экономики Германии Бригитта Циприс ответила на ультиматум, заявив, что ЕС прежде всего будет действовать в своих экономических интересах. Она отметила, что США хотят заставить страны Евросоюза покупать дорогой американский природный газ, препятствуя развитию "Северного Потока-2" и оказывая давление на ЕС. 

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Темы США импорт Канада Европа пошлины санкции Евросоюз торговля торговая война
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