Депутат Мосгордумы объяснила северное сияние голограммой США для установления нового миропорядка

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева нашла конспирологическое объяснение северному сиянию в ночь на 4 марта над Москвой. В своем телеграм-канале она сообщила, что его истинной причиной является американский проект DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США) под названием "Голубой луч" для создания небесных знамений, с помощью которых хотят установить Новый мировой порядок.
По мнению депутата, эти секретные технологии используются для создания "голограмм в специальном слое в атмосфере, где следы от определенных самолетов не рассеиваются за минуты, а повисают на долгие часы, формируя отражающий слой вокруг Земли".
Напомним, что в конце февраля — начале марта из-за магнитных бурь северное сияние могли наблюдать жители Новгородской, Московской, Тверской, Калининградской областей, Чувашии и других регионов России.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.