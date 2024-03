Депутат Мосгордумы объяснила северное сияние голограммой США для установления нового миропорядка

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева нашла конспирологическое объяснение северному сиянию в ночь на 4 марта над Москвой. В своем телеграм-канале она сообщила, что его истинной причиной является американский проект DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США) под названием "Голубой луч" для создания небесных знамений, с помощью которых хотят установить Новый мировой порядок.

Фото: darpa.mil by DARPA is licensed under Public Domain