Депутат Мосгордумы объяснила северное сияние голограммой США для установления нового миропорядка

Депутат КПРФ: не северное сияние, а новый мировой порядок

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева нашла конспирологическое объяснение северному сиянию в ночь на 4 марта над Москвой. В своем телеграм-канале она сообщила, что его истинной причиной является американский проект DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США) под названием "Голубой луч" для создания небесных знамений, с помощью которых хотят установить Новый мировой порядок.

Фото: darpa.mil by DARPA is licensed under Public Domain

По мнению депутата, эти секретные технологии используются для создания "голограмм в специальном слое в атмосфере, где следы от определенных самолетов не рассеиваются за минуты, а повисают на долгие часы, формируя отражающий слой вокруг Земли".

Напомним, что в конце февраля — начале марта из-за магнитных бурь северное сияние могли наблюдать жители Новгородской, Московской, Тверской, Калининградской областей, Чувашии и других регионов России.