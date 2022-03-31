Таролог о новолунии 1 апреля: есть реальный шанс исполнить желания

В день новолуния, которое произойдёт 1 апреля в 09.23 по московскому времени, многие почувствуют подъем душевных и физических сил, драйв и решительность. Поэтому появится возможность что-то открывать, запускать и проявлять инициативу. Об этом рассказала таролог, парапсихолог Галина Янко.

По словам эксперта, на глобальном уровне нас ждет новый поворот в развитии исторических событий, который начнется после переговоров. В этот период правительство может принимать нестандартные решения и новые законы.

Благополучие общества и финансовые вопросы также станут важными. Будут отмечаться некоторые препятствия в денежных вопросах, добавила специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Она объяснила, что первые лунные сутки дают удивительные возможности для реализации желаний. Но главное — свои цели записать и визуализировать. Начинать выстраивать в этот день можно личные и деловые отношения.

Эзотерик посоветовала не принимать 1 апреля решений под влиянием эмоций, избегать ссор и быть сдержанными в высказываниях. Перед тем, как что-то сказать или сделать, стоит хорошо подумать. Нужно быть аккуратными с острыми предметами, так как возрастает риск травм.

В новолуние может возникнуть ощущение слабости, упадка сил, особенно у женщин, поэтому после рабочего дня стоит позволить себе расслабиться, заключила парапсихолог.