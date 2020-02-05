Польские археологи изучили памятник Меса-Верде, территорию которого когда-то населяли представители доколумбовой цивилизации пуэбло. В результате ученые обнаружили, что изображения представляют собой некое подобие "космических карт".

О том, как представители древних цивилизаций могли изучать космос, в интервью "Правде.Ру" рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Борисович Железнов.

"Что я могу сказать? Например, астролябия — один из древнейших астрономических инструментов. Она была изобретена еще до нашей эры. Первые каталоги звезд появились еще в Древнем Египте.

В древности люди просто наблюдали за небесными объектами. Все достаточно просто: тень солнца падает на камешек, ставили засечки каждый день — видимый круг Солнца в течение года можно было сделать. Проводя наблюдения в течение нескольких лет, можно было составить по этим засечкам целые карты.

Стоунхендж — это древняя мегалитическая обсерватория. Сколько тысяч лет назад она появилась! Узнать дни летнего и зимнего солнцестояния можно было по тем же самым засечкам. Для составления более или менее точных карт не нужны специальные инструменты.

Со временем, когда потребовалось увеличение точности наблюдений, стали изобретать инструменты. Оптическая эра у нас началась со времен Галилео Галилея, до этого все наблюдения проводились невооруженным глазом.

Не первый раз такие карты находят в ходе раскопок.

У цивилизации майя был свой календарь. Они также проводили наблюдения. Так что не удивляйтесь, умные люди были всегда", — заключил эксперт.