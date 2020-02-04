Археологи обнаружили "космическую карту" исчезнувшей цивилизации

Польские археологи изучили памятник Меса-Верде, территорию которого когда-то населяли представители доколумбовой цивилизации пуэбло. В результате ученые обнаружили, что изображения представляют собой некое подобие "космических карт".

Для чего нужны были карты астрономам исчезнувшей цивилизации?

Представители цивилизации пуэбло высекали свои жилища в скалах, на которых сохранились рисунки.

"Мы предполагаем, что индейцы использовали вырезанные петроглифы для определения важных дат. Так, они могли определять дни зимнего и летнего солнцестояний, а также дни осеннего и весеннего равноденствий. Выяснилось, что во время зимнего солнцестояния 22 декабря, лучи солнца проходят через спирали на каменной панели", — рассказывают исследователи.

Также ученые сообщили, что солнцестояния и равноденствия и в наше время играют большую роль для потомков народа пуэбло.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на картах Google найден странный объект в Антарктиде.