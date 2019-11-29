Найдены хищные динозавры, у которых зубы менялись каждые два месяца

Авторы исследования, которое было опубликовано в издании PLOS ONE, пришли к выводу, что зубы хищного динозавра позднемеловой эпохи Majungasaurus crenatissimus обновлялись каждые два месяца.

Майюнгазавры обитали на Земле около 70 млн назад. Они обитали на Мадагаскаре. Ученые провели анализ ископаемых останков этого ящера и выяснили, что у этого вида динозавров зубы менялись очень быстро. Процесс смены зубов у них происходил намного быстрее, чем у других динозавров. Так часто зубы обновлялись у травоядных динозавров, а для плотоядных это очень необычное явление.

Ученые считают, что майюнгазавры так быстро истирали свои зубы, потому что грызли твердые кости. Но это только предположение.

Скорость роста зубов динозавров измеряется при помощи присутствующих на них микроскопических линий, которые похожи на годовые кольца деревьев.

Стоит отметить, что у разных динозавров была очень разная скорость роста и прочность зубов.