Пять универсальных средств, которые всегда должны быть под рукой

Пять универсальных средств, которые можно взять с собой даже на необитаемый остров

1:52 Your browser does not support the audio element. Красота

Любимые универсальные средства, которые спасут всегда и везде.

Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Гель алоэ

Его регенерирующие и увлажняющие свойства делают гель алоэ идеальным для ухода за кожей лица, тела и волосами. Маски с этим средством прекрасно увлажняют и разглаживают кожу, делают волосы блестящими и гладкими. В его состав входят энзимы, дубильные вещества, витамины, минералы и микроэлементы. Гель алоэ также успокаивает кожу после загара.

Бальзам для губ

Бальзам для губ — это универсальное средство, которое можно использовать не менее чем в десяти различных случаях. Он увлажняет и заживляет кожу, мягко смягчает кутикулу, помогает с трещинами на руках и даже может заменить хайлайтер благодаря своим увлажняющим и заживляющим свойствам.

Масло арганы

Аргановое масло стало популярным средством, рекомендуемым трихологами и косметологами. Оно улучшает состояние волос, содержит витамины молодости и помогает с проблемной кожей. Масло арганы также обладает антисептическим действием благодаря содержанию органических кислот.

Пилинг-диски с кислотами

Пилинг-диски с кислотами — это средство, идеальное для обладательниц жирной и проблемной кожи. Они содержат АНА- и ВНА-кислоты, витамины и гиалуроновую кислоту, улучшают цвет лица, способствуют обновлению кожи и уменьшают поры.

Розовая вода

Розовая вода — это косметическое средство с давней историей. Ее можно добавлять в кремы, использовать вместо тоника, наносить на волосы и кожу головы, а также принимать ванны. Она обладает антисептическим, заживляющим и противовоспалительным действием.

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