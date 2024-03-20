Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинозвезды, которые самоотверженно готовились к роли и получили "Оскар"
Эффект Кулешова: как приём монтажа стал одним из базовых и самых известных в кино
Известны зарубежные курорты, которые подешевеют летом
Южнокорейский танкер-химовоз перевернулся у берегов Японии
Опрос: американцы начали называть своими врагами власти США
Как приготовить сэндвич с авокадо
ВВС США провели пятое испытание гиперзвуковой ракеты
История любви полицейского к следователю в Нижнем Новгороде закончилась в суде
Самые мясистые томаты: краткий обзор сортов
Пять универсальных средств, которые всегда должны быть под рукой

Пять универсальных средств, которые можно взять с собой даже на необитаемый остров

1:52
Красота

Любимые универсальные средства, которые спасут всегда и везде.

Пять универсальных средств, которые можно взять с собой даже на необитаемый остров
Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Гель алоэ

Его регенерирующие и увлажняющие свойства делают гель алоэ идеальным для ухода за кожей лица, тела и волосами. Маски с этим средством прекрасно увлажняют и разглаживают кожу, делают волосы блестящими и гладкими. В его состав входят энзимы, дубильные вещества, витамины, минералы и микроэлементы. Гель алоэ также успокаивает кожу после загара.

Бальзам для губ

Бальзам для губ — это универсальное средство, которое можно использовать не менее чем в десяти различных случаях. Он увлажняет и заживляет кожу, мягко смягчает кутикулу, помогает с трещинами на руках и даже может заменить хайлайтер благодаря своим увлажняющим и заживляющим свойствам.

Масло арганы

Аргановое масло стало популярным средством, рекомендуемым трихологами и косметологами. Оно улучшает состояние волос, содержит витамины молодости и помогает с проблемной кожей. Масло арганы также обладает антисептическим действием благодаря содержанию органических кислот.

Пилинг-диски с кислотами

Пилинг-диски с кислотами — это средство, идеальное для обладательниц жирной и проблемной кожи. Они содержат АНА- и ВНА-кислоты, витамины и гиалуроновую кислоту, улучшают цвет лица, способствуют обновлению кожи и уменьшают поры.

Розовая вода

Розовая вода — это косметическое средство с давней историей. Ее можно добавлять в кремы, использовать вместо тоника, наносить на волосы и кожу головы, а также принимать ванны. Она обладает антисептическим, заживляющим и противовоспалительным действием.

ТОП АПТЕЧНЫХ СРЕДСТВ до 100 рублей ДЛЯ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести

Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.

Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Родители Алсу отпраздновали золотую свадьбу
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Рассказываем об удобрениях для пионов, которые подойдут весной
"Огненное кольцо" в Атлантике: ученые предрекли мощную тектоническую активность вдоль периметра Тихого окена
Врага оттесняют от Донецка, операторы дронов круглые сутки ищут боевиков Дмитрий Плотников Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров Вразумление неразумных: гражданам Украины можно вернуть вменяемость только так Виктор Пахомов
Рассказываем причины из-за чего необходимо замачивать лук: совсем скоро сажать
Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам
Тарасова и Костенко отчитали за вульгарный макияж 5-летней и 4-летней дочек: перебор конкретный
Тарасова и Костенко отчитали за вульгарный макияж 5-летней и 4-летней дочек: перебор конкретный
Последние материалы
Педиатр Евгений Тимаков дал рекомендации, как одевать малыша на улицу ранней весной
Тренажеры, которые помогут при тренировке на нижнюю часть тела
Аргановое масло: почему оно сменило кокосовое на полках в ванной и на кухне
Школьников в Белгородской области досрочно отправили на каникулы
Депутат предложил разрешить самозапрет на сделки с недвижимостью
"Абзац": звезда "Слова пацана" Кологривый укусил официантку за отказ в интиме
Как приготовить бананово-ореховые панкейки с фруктовым топпингом
Раскрыт рецепт средства, надолго защищающего окна от загрязнений
Страховщик оплатил операцию за 11 тысяч евро подвернувшей ногу туристке на Бали
Как пересадить манго: полезные советы для успешного размножения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников