Эксперты рассказали, насколько эффективна диета с помощью хрома

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Можно ли похудеть с помощью хрома — мнение нутрициолога

2:09
Красота

Хром — это микроэлемент, который участвует в многих жизненно важных процессах организма, включая метаболические функции. Считается, что при приеме хрома в виде пищевых добавок можно уменьшить аппетит и подавлять желание употреблять сладкое. Диетологи часто рекомендуют добавки хрома, такие как пиколинат хрома, особенно тем, кто стремится снизить вес. Этот микроэлемент считается полезным для контроля аппетита и регулирования метаболизма.

Можно ли похудеть с помощью хрома — мнение нутрициолога
Фото: https://ipawc.com is licensed under https://ipawc.com/health-and-wellness-blog/body-contouring-can-reshape-your-tummy-years-after-pregnancy

Одним из ключевых механизмов действия хрома является его влияние на работу инсулина. Инсулин — гормон, который контролирует углеводный обмен в организме и уровень глюкозы в крови. Хром усиливает действие инсулина, что делает его важным элементом для тех, кто сталкивается с сахарным диабетом. Помимо этого, он может снизить желание потреблять сладости, что делает его ценным при поддержании диеты.

Хром можно получать из естественных источников питания, таких как брокколи, рыба, креветки, печень, куриные яйца и пивные дрожжи. Однако, если рацион не обеспечивает достаточное количество хрома или существует повышенная потребность в этом микроэлементе, диетологи рекомендуют прием пищевых добавок. Суточная норма хрома для взрослых считается безопасной в пределах 50-200 мкг.

Наиболее распространенными формами добавок хрома являются пиколинат и аспарагинат. Биоусвояемость хрома из органических соединений, таких как пиколинат хрома, оценивается выше по сравнению с неорганическими формами. Прием хрома рекомендуется совмещать с аскорбиновой кислотой и белковой пищей для повышения его усвоения.

Существует мнение, что уровень хрома в организме может быть снижен в результате факторов, таких как стресс, физическая активность, инфекции и травмы. Однако при умеренном потреблении продуктов с хромом вряд ли возможно превысить допустимую норму этого микроэлемента. В целом, дополнительный прием хрома в рамках рекомендаций врача и производителя будет безопасным для здоровья.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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