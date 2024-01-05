Акне на теле: откуда берутся, как с ними бороться и причем тут спортзал

1:15 Your browser does not support the audio element. Красота

Эксперты, включая врачей-дерматологов, косметологов и персонального тренера, делятся информацией о причинах и борьбе с акне на спине и груди у взрослых женщин, особенно в летний период. Они отмечают, что основными факторами, способствующими появлению акне, являются генетическая предрасположенность, эндокринные нарушения, стресс, неправильное питание, курение, а также попадание на кожу средств для волос.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Врачи подчеркивают, что гормональные нарушения, особенно уровень дигидротестостерона, могут быть связаны с появлением акне на теле. Несоблюдение гигиенических мер при использовании средств для волос также может вызвать воспаление из-за закупорки пор.

Тренировки в спортзале также могут спровоцировать появление или ухудшение акне из-за трения, контакта кожи с грязью, повышения температуры тела и усиленного потоотделения.

Эксперты рекомендуют при борьбе с акне использовать химический метод отшелушивания с помощью кислот и энзимов, таких как AHA/PHA-кислоты и энзимные пудры. Они также подчеркивают важность правильного ухода и выбора продуктов для чувствительной кожи.



