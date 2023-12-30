Почему нельзя делать педикюр в сезон закрытой обуви

1:10 Your browser does not support the audio element. Красота

Продолжая обучение в сфере ногтевого искусства, обратим внимание на педикюр. В предыдущих материалах мы рассказывали о важности своевременного снятия гель-лака и причинах дискомфорта при сушке в лампе.

Фото: vplate.ru

В холодное время года, когда мы переходим на закрытую обувь и крепкие сапоги, рекомендуется воздержаться от использования гель-лака на ногтях. Это объясняется тем, что покрытие может оказывать давление на ногтевую пластину, а обувь, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на нанесенное покрытие. Такие условия могут привести к ломкости и отслаиванию ногтевой пластины. Когда ногти на ногах начинают отрастать, гель-лак может оказывать еще большее давление, ухудшая ситуацию.

Тем не менее, это не означает, что следует отказываться от педикюра на полгода вперед. В этот период можно проводить процедуры без покрытия или использовать классический лак для ногтей. Это позволит сохранить заботу о ногтях и обеспечит им уход, минимизируя возможные негативные последствия от использования гель-лака.