Почему электризуются волосы и как этого не допустить?

0:59 Your browser does not support the audio element. Красота

Как определить приближение зимы? Просто посмотрите, как ваши волосы электризуются при контакте с одеждой. Это явление связано с статическим электричеством, возникающим при трении различных материалов. Волосы, обладая высокой электропроводностью, электризуются при трении, таким образом, когда вы надеваете свитер или шапку.

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Сухость и тонкий диаметр волос делают их более подверженными электризации. Качественный уход в осенне-зимний период включает в себя не только увлажняющие шампунь и кондиционер, но и маски, восстанавливающие пряди, а также несмываемые средства, такие как кремы и спреи. Для уменьшения электризации избегайте использования пластмассовых расчесок и предпочитайте натуральные материалы в одежде, такие как хлопок. Замените пластмассовую расческу на деревянный гребень, чтобы уменьшить статическое электричество в ваших волосах.