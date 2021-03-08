Ливанка в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой (видео)

Ливанке Нахиде Абден 88 лет, и в этом году она готовится отпраздновать свое 89-летие, надеясь, что пандемия помешает ее планам устроить шумную вечеринку с друзьями в ее родном Бейруте.

Спортсменка в 88 лет

Если бы не её потрясающая внешность и физическая форма, никто бы не обратил внимания на ее историю, а она просто впечатляет.

"Я начала заниматься, когда мне было 50. У меня была сильная боль в одном колене, и врач рекомендовал делать упражнения. С большой неохотой и дискомфортом я пошла в спортзал. Меня сопровождали зять и внук", — признается женщина, пользующаяся успехом на всех форумах о здоровье и фитнесе в Интернете.

У Нахиды четверо детей, её старшему сыну уже 60. Она вдова уже 40 лет, но кроме преподавания фитнеса, с большим упорством и настойчивостью ведет собственный бизнес — текстильную фабрику.

"Возраст для меня всего лишь число. Я забываю, сколько мне лет. Это никогда не имело для меня значения", — говорит ливанка.

"Я забочусь о себе. Утром, перед тем как пойти на работу, я останавливаюсь перед зеркалом и наношу легкий макияж Для себя, для уверенности в себе ", — говорит Нахида, у которой есть особое послание всем женщинам, которые всегда находят повод остаться на диване и оставить визит в спортзал на "завтра":

"Дорогие девушки, если вы думаете, что рождены для того, чтобы есть, пить, работать и спать, вы ошибаетесь. Вашей жизни дано гораздо больше, чем это, не упускайте свой шанс".