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Любовник Алексы показал, как она выглядит в реальной жизни

Красота
 
 
 
 
 
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Бывают минуты, за которые можно отдать месяцы и годы.🤍 #алекса #aleksa #aleksalifestyle

Публикация от ALEKSA_OFFICIAL (@aleksa___official)

Певица Алекса стала популярной после участие в проекте "Фабрике звёзд". В тот период девушка возглавляла музыкальные чарты вместе с Тимати. Потом она пропала из виду.

Интерес к ней появился после того, Алекса снялась в клипе своего бывшего коллеги. Пользователи сети стали массово подписываться на неё и выяснили, что Алекса встречается с женатым молодым человеком — артистка увела его от беременной гражданской жены. Пользователи стали называть Алексу разлучницей. Но она никак на это не реагировала, а продолжала выкладывать совместные фото с молодым человеком.

Алекса активно делает уколы красоты

Фанаты звезды обратили внимание на её внешность. Но, тут стоит заметить, что певица похорошела благодаря участию косметологов. Алекса делает уколы красоты. Некоторые пользователи отметили, что она переборщила с объёмом губ. Но в целом девушка выглядела хорошо.

Любовник исполнительницы — фитнес-тренер. Вместе с ним Алекса начала заниматься фигурой. 

После одного из занятий, молодой человек выложил фото с Алексой, на котором звезда выглядела не так хорошо, как в собственной ленте.

На её лице были заметны мимические морщины, из-за чего Алекса выглядела намного старше своих лет.

Пока певица никак не прокомментировала промах своего молодого человека, который показал, как она выглядит в обычной жизни.

 

 

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