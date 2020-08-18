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Бывают минуты, за которые можно отдать месяцы и годы.🤍 #алекса #aleksa #aleksalifestyle
Певица Алекса стала популярной после участие в проекте "Фабрике звёзд". В тот период девушка возглавляла музыкальные чарты вместе с Тимати. Потом она пропала из виду.
Интерес к ней появился после того, Алекса снялась в клипе своего бывшего коллеги. Пользователи сети стали массово подписываться на неё и выяснили, что Алекса встречается с женатым молодым человеком — артистка увела его от беременной гражданской жены. Пользователи стали называть Алексу разлучницей. Но она никак на это не реагировала, а продолжала выкладывать совместные фото с молодым человеком.
Фанаты звезды обратили внимание на её внешность. Но, тут стоит заметить, что певица похорошела благодаря участию косметологов. Алекса делает уколы красоты. Некоторые пользователи отметили, что она переборщила с объёмом губ. Но в целом девушка выглядела хорошо.
Любовник исполнительницы — фитнес-тренер. Вместе с ним Алекса начала заниматься фигурой.
После одного из занятий, молодой человек выложил фото с Алексой, на котором звезда выглядела не так хорошо, как в собственной ленте.
На её лице были заметны мимические морщины, из-за чего Алекса выглядела намного старше своих лет.
Пока певица никак не прокомментировала промах своего молодого человека, который показал, как она выглядит в обычной жизни.
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