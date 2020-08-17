Люди стали чаще делать пластические операции после пандемии COVID-19

В США выявили ещё одно неожиданное последствие пандемии COVID-19. Люди, в течение длительного времени находившиеся на самоизоляции, стали чаще обращаться за помощью к пластическим хирургам.

Сообщается, что так как у людей не было возможности встречаться друг с другом, они были вынуждены созваниваться по видеосвязи. Многим не нравилось то, как они выглядят в кадре.

"У меня никогда не было такого числа операций по подтяжке лица за одно лето, как в этом году", — рассказала пластический хирург Дайана Александер.

Специалист сообщила, что за 2,5 месяца она провела более 250 процедур. По её словам, у всех клиенток одни и те же жалобы: они рассказывают, что созванивались через Zoom и вдруг поняли, что им не нравится то, как они выглядят.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что современные тенденции в пластической хирургии направлены на создание естественной красоты, а кукольное лицо и пышный бюст — давно остались в прошлом.