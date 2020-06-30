Современные тенденции в пластической хирургии направлены на создание естественной красоты, а кукольное лицо и пышный бюст — давно остались в прошлом.
Об этом рассказал пластический хирург Гайк Бабаян.
"Все поняли, что, в частности, большая грудь — это неэстетично и некрасиво. Сейчас тренд на естественность", — отметил хирург.
По словам Бабаяна, самые популярные грудные имплантаты — второго и третьего размеров.
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