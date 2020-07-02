Невеста выгнала сестру со свадьбы из-за ее большой груди

Девушка поделилась в Сети историей о том, как сестра выгнала ее со свадебной церемонии из-за слишком глубокого декольте, сообщает Mirror.

14-летняя девушка должна была быть подружкой невесты на свадьбе. На мероприятие она пришла в розовом платье с оборками.

Однако сестра раскритиковала ее образ.

"Грудь выглядит огромной. Я не хочу, чтобы твой внешний вид отвлекал меня и моего жениха. Извини, но ты не можешь быть подружкой невесты", - заявила она.

Другие приглашенные просили брачующуюся извиниться и разрешить своей сестре быть подружкой невесты. Но последняя отправила подростку сообщение, написав, что она "испортила" ей праздник.

Интернет-пользователи поддержали 14-летнюю девушку в комментариях.

"Она ждет, что все гости будут выглядеть хуже нее?". "Ужасно. Честно говоря, меня тошнит", — написали они.

Ранее пластический хирург заявил, что большая грудь — это уже некрасиво.