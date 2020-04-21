Подписчики считают, что Татьяне Брухуновой карантин к лицу

Татьяна Брухунова очень похожа на Елену Степаненко в молодости, только она не склонна к столь экстравагантным образам.

Ранее новая жена Петросяна не отличалась особым вкусом в одежде. Во многих модных журналах даже высмеивались некоторые вещи из ее гардероба.

Но теперь Брухунову можно назвать эталоном стиля. Она носит дизайнерскую одежду и часто сообщает о покупке большого количества брендовых вещей.

В настоящее время Татьяна вместе со своим супругом соблюдает режим самоизоляции. Сама Брухунова редко выкладывает свои фотографии. Ей нравится фотографировать цветы и еду. Но один из ее последних снимков произвел впечатление на подписчиков. На фото Брухунова сидит за столом, и на ней даже есть макияж.

Благодаря винному оттенку в одежде и аксессуарам Татьяна выглядит очень эффектно. На столе стоит букет цветов, а на лице Татьяны загадочная улыбка. Подписчики Брухуновой решили, что карантин ей к лицу. Ведь многие в условиях самоизоляции перестают следить за собой. Подписчики рекомендуют ей чаще улыбаться и пользоваться косметикой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что молодая жена кормит Петросяна на карантине полуфабрикатами.