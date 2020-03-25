24-летняя жительница Британии Лори Болл весила 100 килограммов. Девушка смогла сбросить лишний вес благодаря случаю.
Лори познакомилась с молодым человеком в соцсетях. Они встретились, пообщались, все прошло хорошо, поэтому они договорились о следующем свидании, которое должно было состояться в день рождения Лори.
Но за несколько часов до встречи молодой человек прислал ей сообщение, в котором написал, что не хочет с ней встречаться, так как она для него "слишком большая".
Это сообщение кардинально изменило жизнь Лори.
Она скорректировала свой рацион питания, стала посещать фитнес-клуб. В результате спустя 6 месяцев девушка похудела на 33 килограмма и стала весить всего 67 кг.
После этого ей стал писать тот парень, который сначала не захотел с ней встречаться. Он начал следить за ней в соцсетях, писать комплименты и приглашать на свидания. Но Лори не захотела с ним общаться.
Сейчас у нее новый молодой человек.
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