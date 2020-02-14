21-летний сын Сенчуковой и Рыбина поразил всех своей красотой

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина поразил пользователей своей внешностью. На фото он изображен с с распущенными длинными волосами.

На днях у него был день рождения, ему исполнился 21 год. В честь этого знаменательного события звездная мама опубликовала фото сына и написала, что очень гордится им. Также она передала поздравления от Виктора Рыбина, который не пользуется соцсетями.

Подписчики Сенчуковой отметили, что у нее очень красивый сын. Многие сравнивают Василия Рыбина с его звездными родителями. Фанаты считают, что он взял от них все самое лучшее.

Ранее "Правда.Ру" писала о детях знаменитостей, которые водят автомобиль лучше родителей.