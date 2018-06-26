Почему дети знаменитого астронавта хотят ограбить отца

Дети знаменитого астронавта подали ходатайствовали в суд о том, чтобы контроль за финансовыми средствами отца перешел к ним. Базз Олдрин возмутился поведением своих детей и подал в суд с ответным иском.

Родственники Олдрина утверждают, что у их отца обнаружились признаки деменции, то есть слабоумия. Они считают, что 88-летний Олдрин не в состоянии грамотно и разумно распоряжаться собственными деньгами. Сам астронавт придерживается другого мнения. Он считает себя абсолютно здоровым человеком и заявляет, что его же семья просто-напросто хочет ограбить его.

В интервью североамериканским средствам массовой информации Олдрин, полковник Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки в отставке, заявил, что никто, кто знаком с ним лично, и не подумает, что он нуждается в опекуне.

Помимо этого, Базз Олдрин обвиняет своих детей в том, что они мешают ему устраивать личную жизнь, а именно, запрещают ему жениться. В этом, по его мнению, как и во всем остальном, также заинтересован и его бизнес-менеджер.

60-летние дети Олдрина Эндрю и Джанис заявили, что очень обеспокоены состоянием здоровья своего отца и разочарованы его ответным иском. По их словам, их решение принять на себя ответственность за финансы Олдрина мотивированы лишь любовью и стремлением помочь.

Напомним, что астронавт Базз Олдрин входил в состав команды "Аполлон-11", с борта которого в 1969 году на Луну ступили первые два человека.

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