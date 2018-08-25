СМИ: в Европе нашли 2 тонны кокаина с логотипом "Единой России"

Задержана партия кокаина весом в несколько тонн. Наркотик попал в Бельгию из Бразилии. На плотно упакованных пакетах с кокаином значилась символика крупнейшей в Российской Федерации политической партии "Единая Россия".

Европейские средства массовой информации сообщают, что наркотик попал в Бельгию в контейнерах с плиткой. Сотрудники бельгийских правоохранительных органов совместно с местными таможенниками обнаружили среди плиток спрятанный кокаин. На каждом из пакетов с наркотиком по непонятным причинам красовался логотип "Единой России".

Сообщается, что всего найдено около двух тысяч упаковок общим весом в несколько тонн. По предварительным данным, рыночная стоимость такого количества наркотика варьируется в диапазоне от 50 до 60 млн евро, а на продаже таких объемов заработать можно было и вовсе около сотни млн евро.

В данный момент полиция Бельгии пытается выявить организаторов канала поставки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Аргентине, в здании, принадлежащем посольству Российской Федерации, была обнаружена крупная партия кокаина. Оказалось, что за этим стоит успешный российский бизнесмен Андрей Ковальчук, проживавший в Германии. Самого Ковальчука и его сообщников сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать.

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