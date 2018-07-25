В Берлине начали продажи наборов для детей с солдатами Третьего рейха

Польша поставила на немецкий рынок новую серию конструкторов Cobi — это копии боевых нацистских машин из популярной игры World of Tanks, сообщает "Berliner Zeitung".

Фото: akl

Необычен уровень детализации макетов. Например, фигурки в комплекте к транспортным средствам, одеты в черные униформы, напоминающие форму СС. На униформе даже изображен имперский орел, не хватает только свастики.

Тот факт, что машины случайно получились похожими на орудия убийств тысяч людей в годы II Мировой войны, можно исключить. На обратной стороне каждого пакета находится фотография и название оригинального танка, а также информация о его происхождении и периоде производства. Руководитель берлинского магазина, в который поставили конструкторы, был потрясен. Он потребовал, чтобы товар немедленно убрали с полок. Однако некоторые сотрудники не поняли этого. Они отметили, что Третий Рейх — это всего лишь часть прошлого, и не надо так преувеличивать. По их мнению, в магазине есть более страшные товары — "жестокие стрелялки".В компьютерной игре "World of Tanks" игроки могут ездить в анимированных танках и стрелять друг в друга. Среди прочих можно выбрать броню Вермахта.

Стоит отметить, что пресс-секретарь Cobi заверил, это не "нацистская игрушка". В коллекцию входят модели машин всех стран-участниц II Мировой войны. Он также подчеркнул "педагогический характер" "исторических игрушек". Представитель Cobi напомнил, Польша, как никакая другая страна, пострадала от национал-социалистов. Поэтому, чтобы предотвратить повторение прошлого, его надо помнить. По-видимому, делать это помогают игрушки компании.

Тем временем немецкий магазин изъял из всех филиалов "фашистские игрушки", а также не продает их в онлайн-магазине.

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