Финны удивились: мы не самые счастливые, это ложь!

Финны не привыкли думать о себе как о счастливых людях. Граждане Финляндии скорее считают себя стойкими и выдержанными, способными перенести любые невзгоды. Также известно, что большинство финнов, как и вообще скандинавов, по своему характеру — интроверты. Им не свойственно яркое выражение своих эмоций. Если же говорить о том, что финны посчитают за счастье — то это тихая, размеренная, достойная жизнь.

Ану Партанен, автор книги "Скандинавская теория всего: в поисках лучшей жизни" уже много лет живет в Соединенных Штатах Америки, но этим летом приняла решение вернуться на свою родину. Партанен заявляет, что финны зачастую говорят о том, что они несчастны — и, по ее словам, они говорят это искренне, не стараясь вызвать жалость к себе. По словам Партанен, финны довольно пессимистичны по своей натуре — зимы в Скандинавии холодные о долгие, и чисто психологически их сложно перенести. По словам писательницы, поэтому финны довольно часто выпивают.

Больше всего в людях финны ценят честность, терпение и стойкость. Недаром прибывшие из Скандинавии российские туристы говорят о том, что ни разу не встретили там человека, вышедшего из себя. В Финляндии никто не ругается в очередях, не нервничает в пробках, не кричит на прохожих.

Чисто скандинавская скрытность в проявлении эмоций, интроверсия, высокая доля депрессивности скорее имеют отношение к стойкости в любых обстоятельствах, которая считается важнейшей частью финского национального характера.

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