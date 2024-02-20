Россиян предупреждают об аномально жарком лете. Рекордная жара, якобы, наступит уже в июне

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Синоптик Киктёв: архижаркое лето-2024 это спорный прогноз

2:12
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Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв в интервью Pravda. Ru называет подобные прогнозы на лето слишком обобщёнными и объясняет почему.

Синоптик Киктёв: архижаркое лето-2024 это спорный прогноз
Фото: Midjouney: Аномальная жара в России by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

"Так категорично на долгие сроки давать такой прогноз, я бы сказал, весьма самонадеянно. Метеорологи во всех серьезных центрах, которые занимаются долгосрочными прогнозами, гораздо менее категоричны. Когда мы говорим о прогнозах на месяцы или годы вперед, мы говорим о вероятностях. Прогноз на завтра иногда не оправдывается", — делится своим мнением специалист.

Причиной "рекордных" температур грядущего лета считают поток тёплой воды Эль-Ниньо, который возникает на огромной территории- от Перу до Индонезии. Он способен вызывать аномальную жару во всём мире. Но, в России, говорит Дмитрий Киктёв, последствия Эль-Ниньо бывают не столь существенны.

"Эль-Ниньо, конечно, существенно для глобуса, но, оно проявляется гораздо более ярко на территории Америки Северной и Южной. В России его влияние гораздо менее выражено. На Дальнем Востоке еще сильнее прослеживается. А что касается остальной части России, то здесь сигнал Эль- Ниньо на уровне шума. Поэтому вот так смело говорить… Я понимаю, что это привлекает внимание широкой аудитории, это такой пиаровский ход. Но, физических научных оснований для такой категоричности нет", — развенчивает миф о всемогущности тёплого потока с нежным именем эксперт.

Долгосрочные погодные прогнозы, добавляет специалист, не очень благодарное дело. Тем не менее, в некоторых сферах важно иметь информацию о климате в ближайшей перспективе.

"Если говорить о прогнозе на полугодия, скажем, на отопительный или на весенне-летний период, то это процентов, наверное, 60-65% совпадение. Доля ошибок весьма велика. Прогнозы на долгие сроки формулируются в других терминах: будет лето выше нормы по температуре или ниже. Он более обобщенный. Для энергетики или для сельского хозяйства такие обобщенные оценки могут быть вполне информативны", — рассказал собеседник Pravda. Ru.

Образование Эль-Ниньо
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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