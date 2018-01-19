Климатологи пришли к выводу, что 2017 год стал одним из трех самых жарких в истории планеты.
По данным пресс-релиза Всемирной метеорологической организации, первое место занимает 2016 год, а второе делят 2015 с 2017 годом.
В статье Advances in Atmospheric Sciences отмечается, что зафиксирован рекорд для среднегодовой температуры в верхнем слое океана. Такой показатель свидетельствует о наступлении глобального процесса потепления на Земле.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что, по словам директора Всемирной программы исследований климата Дэвида Карлсона, даже без сильного течения Эль-Ниньо в 2017 году наблюдались значительные изменения по всей планете. Именно они являются "сложными пределами нашего понимания климатической системы".
Отмечается, что в странах Южной и Центральной Африки - сильные засухи, а уровень морей резко вырос. Кроме того, теплые воздушные волны добрались до Арктики. Они рискуют изменить климатическую картину в Канаде и США, отмечают исследователи. Там будет теплая погода, а в страны аравийского полуострова, наоборот, накроет холод.
Напомним, 2016 год вошел в историю с рекордным значением глобальной температуры. В частности, в 2016 году на 1,1 градуса по Цельсию была превышена средняя температура доиндустриального периода и на 0,06 градуса увеличен предыдущий рекорд, зафиксированный в 2015 году.
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