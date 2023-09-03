В Приморье спасли медведя, надевшего бидон на голову

Сотрудники охотнадзора обнаружили медведя, который был замечен возле села Барабаш в Хасанском районе с пластиковым бидоном на голове, и смогли безопасно снять эту емкость, как сообщается в телеграм-канале UssurMedia.
"Сотрудники охотнадзора смогли поймать косолапого и снять с головы пластиковую посудину", — говорится в сообщении.
После этой операции животное было отпущено обратно в лес. Медведь провел с бидоном на голове чуть более недели.
Ранее сообщалось, что сотрудники охотнадзора и специалисты нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае начали поиски медведя, у которого был бидон на голове и который видели в селе Барабаш. Местные жители доложили о том, что этот медведь бродил возле села в Хасанском районе несколько дней.
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