В Приморье спасли медведя, надевшего бидон на голову

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Сотрудники охотнадзора обнаружили медведя, который был замечен возле села Барабаш в Хасанском районе с пластиковым бидоном на голове, и смогли безопасно снять эту емкость, как сообщается в телеграм-канале UssurMedia.

Фото: Openverse

"Сотрудники охотнадзора смогли поймать косолапого и снять с головы пластиковую посудину", — говорится в сообщении.

После этой операции животное было отпущено обратно в лес. Медведь провел с бидоном на голове чуть более недели.

Ранее сообщалось, что сотрудники охотнадзора и специалисты нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае начали поиски медведя, у которого был бидон на голове и который видели в селе Барабаш. Местные жители доложили о том, что этот медведь бродил возле села в Хасанском районе несколько дней.

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