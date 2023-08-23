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Еще 14 городов в США хотят запретить мясо, молочные продукты и личный транспорт к 2030 году

3:44
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К 2030-му году следующие четырнадцать американских городов нацелились на полное исключение из потребления мяса и молочных продуктов, а также запрет на владение и использование личных транспортных средств, в рамках стремления соответствовать "зеленым" климатическим нормам, определенным так называемым "зеленым" климатом, сообщает TheFederalist.com.

Еще 14 городов в США хотят запретить мясо, молочные продукты и личный транспорт к 2030 году
Фото: http://static.ernur.kz/
  • Остин, Техас
  • Бостон, Массачусетс
  • Чикаго, Иллинойс
  • Хьюстон, Техас
  • Лос-Анджелес, Калифорния
  • Майами, Флорида
  • Новый Орлеан, Луизиана
  • Нью-Йорк, Нью-Йорк
  • Филадельфия, Пенсильвания
  • Феникс, Аризона
  • Портланд, штат Орегон
  • Сан - Франциско, Калифорния
  • Вашингтон
  • Сиэтл, Вашингтон

Эти четырнадцать городов входят в состав C40 Cities Climate Leadership Group и ставят перед собой амбициозные цели: достижение "0 кг потребления мяса", "0 кг потребления молочных продуктов" и всего "3 новых предмета одежды" на человека в год. Кроме того, они стремятся к отсутствию "частных транспортных средств" в частной собственности и только "1 ближнемагистральному обратному рейсу (менее 1500 км) каждые 3 года на человека".

Эти детали представлены в докладе под названием "Футура городского потребления в мире с температурой 1,5°C", который был изначально опубликован в 2019 году и "подчеркнут" снова в 2023 году. Это происходит в контексте возможного крупного финансового кризиса и изменений в мировом экономическом порядке.

Майкл Блумберг, миллиардер и демократ, который баллотировался на пост президента без большой поддержки, является главным спонсором C40 Cities Climate Leadership Group. Кроме этих четырнадцати американских городов, принимающих участие в этой инициативе, по меньшей мере 86 других городов во всем мире также следуют политике запрета на мясо и молочные продукты, стремятся ограничить покупки одежды и ограничить владение частными транспортными средствами. В ближайшем будущем, в 2030 году, также планируется значительно сократить использование авиаперелетов.

Несмотря на это, Майкл Блумберг, безусловно, будет продолжать наслаждаться изысканными мясными блюдами и безграничным пользованием личных самолетов. Однако, в новом "зеленом" порядке, который он воображает, обычные граждане будут лишены таких привилегий.

Возможно, вам не было известно о целях C40 Cities, так как массовые СМИ мало о них сообщают. Фактически, вокруг всей информации о C40 Cities ведется интенсивная борьба за "проверку фактов", и все, что касается планов их деятельности, называется "теорией заговора".

AFP, служба проверки фактов, недавно преследовала консервативного комментатора Гленна Бека за его утверждение о плане C40 Cities по запрету мяса, молочных продуктов, автомобилей и одежды, утверждая, что это "не является политическими рекомендациями".

В то же время, некоторые утверждают, что отчет C40 Cities не пропагандирует обязательное выполнение амбициозных целей во всех городах группы, а скорее предоставляет набор ориентиров для размышления о сокращении выбросов и долгосрочных городских планов.

Однако использование термина "цель" в отчете C40 Cities наводит на мысль, что это желаемые результаты, а значит, они могут быть внедрены в политику и законы в будущем.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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