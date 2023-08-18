Под Петербургом на восьмилетнего мальчика напала бешеная белка

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Восьмилетний мальчик завершил сбор урожая малины на своем дачном участке и встретил неожиданного гостя — белку. Животное, однако, не было так радостно настроено по поводу этой встречи и решило атаковать ребенка. В результате мальчик пострадал и ему потребовалась помощь, сообщает AllNW.ru.

Фото: "Baby Squirrel" by Twix is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сообщается, что животное внезапно выскочило из кустов прямо на мальчика. Его родители доставили в травмпункт на севере города с укусом на руке, но затем их направили в медицинский университет. В этом медицинском учреждении была обработана рана, а также были предприняты меры для профилактики бешенства. Отмечается, что специалисты периодически оказывают помощь детям, пострадавшим от укусов лис, ежей и даже енотов. Важным моментом является не только обработка самой раны, но и предотвращение инфицирования. В связи с этим в случае атаки животного крайне важно получить полный курс антирабической вакцины.

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