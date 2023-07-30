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Врач предупреждает о синдроме, поражающем половой член: распространенное заболевание, обратите внимание на эти симптомы

2:02
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Как выяснили врачи, проблема синдрома искривления полового члена, также известного как болезнь Пейрони, касается каждого десятого мужчины. Однако, многие из больных страдают молча и не обращаются за помощью, что усложняет ситуацию. Болезнь Пейрони проявляется в образовании рубцовой ткани, называемой бляшкой, под кожей полового члена. Это обычно происходит из-за повторяющихся микротравм во время секса, мастурбации или физических упражнений, что приводит к искривлению органа.

Врач предупреждает о синдроме, поражающем половой член: распространенное заболевание, обратите внимание на эти симптомы
Фото: https://muzhik.guru/

Однако, по словам доктора Мохита Кхера из Медицинского колледжа Бейлора в Техасе, большинство мужчин не идут за профессиональной помощью из-за стигматизации и стеснения. Он подчеркивает, что быстрое обращение к врачу крайне важно, так как болезнь Пейрони обычно хорошо поддается лечению, если ее обнаружить на ранней стадии.

Кхер приводит статистику: "От семи до девяти процентов мужчин в США страдают болезнью Пейрони. Они страдают молча, они никогда не говорят об этом. Проблема в том, что болезнь сильно влияет на качество их жизни, они часто страдают депрессией. Они чувствуют, что их природа изуродована". Лечение болезни Пейрони может включать инъекции и хирургическое вмешательство.

Болезнь Пейрони имеет две стадии - активную и пассивную. В активной фазе, которая может продолжаться до года, образуется рубцовая ткань, и половой член постепенно начинает изгибаться. На этом этапе мужчины также могут испытывать боль. В пассивной фазе, конечность перестает искривляться, и скорость восстановления может различаться. Кера уточняет: "Из всех мужчин это состояние улучшится у 15 процентов. У 40 процентов пенис останется прежним, а у 45 процентов пациентов состояние ухудшится".

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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