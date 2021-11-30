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Сильнейший за последние 69 лет дождь обрушился на Москву

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В российской столице со вчерашнего вечера не прекращается ливень. Как отмечают синоптики, сегодня, 30 ноября, на Москву обрушились самые сильные осадки за последние 69 лет.

Сильнейший за последние 69 лет дождь обрушился на Москву

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, дождь принёс генуэзский циклон "Бенедикт", передаёт РИА Новости. В Москве выпадет до 23-26 миллиметров осадков (40% месячной нормы).

"Это два ведра воды на квадратный метр. Интенсивные дожди будут лить стеной и сменяться снегопадом со значительным ухудшением видимости", — подчеркнул синоптик.

Рекорд по количеству выпавших в столице осадков был установлен в 1952 году (25,4 миллиметра).

Власти Москвы предупреждают жителей о гололёде и перепадах температуры воздуха. Все городские службы накануне были переведены в режим повышенной готовности на случай возникновения аварийных ситуаций.

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Ледяной дождь в Москве: советы по выживанию!
Автор: Юлия Миленина
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