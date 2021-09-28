Пик активности двух звездопадов россияне смогут увидеть в октябре

Жители разных субъектов РФ в следующем месяце будут наблюдать на небе метеорные потоки Дракониды и Ориониды. Они достигнут пика своей активности 8 и 21 октября.

С 6 по 10 октября начнётся развитие звездопада Дракониды. Его советуют наблюдать в тёмное время суток 8 октября.

В пресс-службе Московского планетария рассказали, что ранее фанаты астрономических явлений замечали на небе порядка 500 метеоров, которые вылетали из радианта потока в созвездии Дракон, передаёт ТАСС.

Согласно прогнозам специалистов, в этом году условия для наблюдения за звездопадом признаны благоприятными, Луна не будет препятствовать этому процессу.

Далее, 22 октября, ожидается пик интенсивности Ориониды. За таким явлением можно следить каждый год со 2 октября по 7 ноября. По предварительным данным, поток сможет давать до 20 метеоров в час, при этом от них, скорее всего, останутся следы на небе. Однако за этим звездопадом наблюдать будет сложнее, ведь Луна в этот период практически достигнет фазы полнолуния.

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