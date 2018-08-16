Власти Новоульяновска спасли село от гей-парада

Намедни в России произошло историческое событие — впервые в истории страны власти официально согласовали гей-парад. Вот только меньше чем через сутки отменили мероприятие.

Неудивительно, что новость о грядущем событии быстро облетела социальные сети. Подавляющее большинство пользователей высказались в отношении предстоящего гей-парада негативно. Чуть позже же выяснилось, что глава Новоульяновска Геннадий Деникаев отменил решение своих коллег.

Изначально парад сексуальных меньшинств организаторы хотели провести в самом Новоульяновске. Им запретили, но предложили альтернативу — крохотный поселок Яблоневый с населением в 7 человек. Организаторы гей-парада согласились.

Основатель портала для гомосексуалистов "GayRussia.ru" Николай Алексеев не мог нарадоваться. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" поделился тем, что ему нравится название поселка, в котором ему обещали разрешить провести гей-парад, а также отметил, что из населенного пункта открывается "ошеломляющий вид на Волгу-маму".

Но все закончилось, не успев начаться. Вмешался Геннадий Деникаев, заявив, что намерен защищать традиционные семейные ценности. Также глава Новоульяновска отметил, что было бы неплохо и ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее "Правда.Ру" писала о ливанском суде, который в середине июля принял решение о том, что секс по обоюдному согласию между лицами одного пола не является незаконным.

Читайте также:

Доказано: Гомосексуалистами не рождаются, а становятся