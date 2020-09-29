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Белый дом от журналистов защищают отважные еноты

Американские соцсети активно обсуждают "нападение банды енотов на журналистов" возле Белого дома.

Белый дом от журналистов защищают отважные еноты

"Енот напал на несколько съемочных групп новостей на Северной лужайке Белого дома в понедельник утром", — сообщила журналистка CBS Пола Рид в Twitter.

Твит журналистки быстро стал вирусным.

"Являются ли они анти-медиа-штурмовиками президента Трампа?", — спрашивают люди в Twitter.

# Resistance предположил, что еноты появились в Белом доме, чтобы "очистить мусор и выселить президента Трампа".

Однако, поскольку "нелюбовь" Трампа к либеральным СМИ хорошо известна, другие пользователи шутят, что "любопытным существам наверняка было приказано напасть на репортеров".

Как уточняет RT, "мародерствующие банды енотов" ранее не были замечены за тем, что терроризируют средства массовой информации. А вот на территории Белого дома они — частые гости.

Там иногда вспоминают историю 1926 года, когда президент Кальвин Кулидж даже "удочерил" одного зверька, назвав его Ребеккой и нарядив в вышитый воротник с надписью "Енот Белого дома.”

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