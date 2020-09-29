Американские соцсети активно обсуждают "нападение банды енотов на журналистов" возле Белого дома.
"Енот напал на несколько съемочных групп новостей на Северной лужайке Белого дома в понедельник утром", — сообщила журналистка CBS Пола Рид в Twitter.
Strong Pawnee vibes at White House this morning as a raccoon attacked multiple news crews on North Lawn. 🦝 allegedly grabbed pant leg of a photographer & then a corespondent before being fended off. (WH 🦝🦝 🦝 pictured here in more peaceful times.) pic.twitter.com/o5VbTUHxBR— Paula Reid (@PaulaReidCBS) September 28, 2020
Твит журналистки быстро стал вирусным.
"Являются ли они анти-медиа-штурмовиками президента Трампа?", — спрашивают люди в Twitter.
# Resistance предположил, что еноты появились в Белом доме, чтобы "очистить мусор и выселить президента Трампа".
Однако, поскольку "нелюбовь" Трампа к либеральным СМИ хорошо известна, другие пользователи шутят, что "любопытным существам наверняка было приказано напасть на репортеров".
Trump this morning... https://t.co/D4CWheUhmN pic.twitter.com/04G3rjVSYY— Eric Spencer (@JustEric) September 28, 2020
Как уточняет RT, "мародерствующие банды енотов" ранее не были замечены за тем, что терроризируют средства массовой информации. А вот на территории Белого дома они — частые гости.
Там иногда вспоминают историю 1926 года, когда президент Кальвин Кулидж даже "удочерил" одного зверька, назвав его Ребеккой и нарядив в вышитый воротник с надписью "Енот Белого дома.”
Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свою беседу с Шэрон Стоун.