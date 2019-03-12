Эксперты из Гринписа составили рейтинг стран с самым чистым воздухом

Эксперты из международной независимой неправительственной экологической организации Greenpeace составили рейтинг стран с самым чистым воздухом.

Самый чистый воздух в мире, утверждает Greenpeace, в Финляндии. Второе место списка стран с самым чистым воздухом занимает Испания. Замыкает первую тройку рейтинга Эстония.

Четвертое и пятое место рейтинга заняли Швеция и Австралия соответственно.

Самый грязный же воздух в мире, указывают эксперты из Greenpeace, в Пакистане, Индии, Бангладеш, Афганистане, Бахрейне, Монголии и Кувейте.

Отметим, что состояние воздуха в России экологи оценили как удовлетворительное. Россия оказалась во второй десятке рейтинга стран с самым чистым воздухом. "Соседями" Российской Федерации по списку стали Великобритания, Мальта, Люксембург, Швейцария, Нидерланды и Япония.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг самых "здоровых" государств мира. Россия в списке оказалась на 95-ом месте. Отметим, что за год она поднялась сразу на 5 позиций.

Также "Правда.Ру" писала о том, эксперты подготовили рейтинг государств с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания. Удивительно, но в первой десятке этого рейтинга оказались лишь те страны, что некогда входили в состав почившего ныне СССР.

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